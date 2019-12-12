В Алжире начались президентские выборы

Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019

Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019

КАИР, 12 дек - РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах в Избирательные участки на президентских выборах в Алжире начали работу в четверг утром в 8.00 (10.00 мск), сообщает алжирское информагентство APS

Первый тур выборов президента Алжира проходит на фоне непрекращающихся массовых акций протеста - в минувшую среду тысячи алжирцев вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с проведением выборов в условиях, когда страной руководят представители "старого режима".

Независимая национальная комиссия по выборам сообщила о полной готовности избирательных участков к голосованию. При этом в комиссии заверили, что, благодаря новой системе подсчета голосов, возможности подтасовок сведены к минимуму. Всего на высший государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов. Все они занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство многих алжирцев.

Наиболее сильным кандидатом считается бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" 75-летний Али Бенфлис

Алжирские власти рассчитывают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.