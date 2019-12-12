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В Алжире начались президентские выборы
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РИА Новости

В Алжире начались президентские выборы

10:41 12.12.2019 (обновлено: 12:54 12.12.2019)
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© REUTERS / Ramzi BoudinaИзбиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019
Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019
© REUTERS / Ramzi Boudina
Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019
КАИР, 12 дек - РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах в Алжире начали работу в четверг утром в 8.00 (10.00 мск), сообщает алжирское информагентство APS.
Первый тур выборов президента Алжира проходит на фоне непрекращающихся массовых акций протеста - в минувшую среду тысячи алжирцев вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с проведением выборов в условиях, когда страной руководят представители "старого режима".
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
04:17
Процедура выборов президента Алжира
Независимая национальная комиссия по выборам сообщила о полной готовности избирательных участков к голосованию. При этом в комиссии заверили, что, благодаря новой системе подсчета голосов, возможности подтасовок сведены к минимуму. Всего на высший государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов. Все они занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство многих алжирцев.
Наиболее сильным кандидатом считается бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" 75-летний Али Бенфлис.
Алжирские власти рассчитывают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.
Выборы в Алжире
24 ноября, 19:13
Кандидат в президенты Алжира оценил условия для выборов в стране
Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок. Если понадобится проводить второй тур голосования, то он должен пройти через 15 дней после объявления результатов первого. Согласно заявлению избиркома, всего в списках избирателей значатся 24 миллиона граждан.
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Али БенфлисАлжир (республика)В мире
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