В Алжире начались президентские выборы

Первый тур выборов президента Алжира проходит на фоне непрекращающихся массовых акций протеста - в минувшую среду тысячи алжирцев вышли на демонстрации, чтобы заявить о своем несогласии с проведением выборов в условиях, когда страной руководят представители "старого режима".
Независимая национальная комиссия по выборам сообщила о полной готовности избирательных участков к голосованию. При этом в комиссии заверили, что, благодаря новой системе подсчета голосов, возможности подтасовок сведены к минимуму. Всего на высший государственный пост в Алжире претендуют пять кандидатов. Все они занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство многих алжирцев.
Наиболее сильным кандидатом считается бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" 75-летний Али Бенфлис.
Алжирские власти рассчитывают, что выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.
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Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок. Если понадобится проводить второй тур голосования, то он должен пройти через 15 дней после объявления результатов первого. Согласно заявлению избиркома, всего в списках избирателей значатся 24 миллиона граждан.