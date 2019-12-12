Путин отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности

"Являясь правопреемником созданного в 1927 году легендарного ОСОАВИАХИМа, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту выполняет высокую миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодёжи. Своей востребованной деятельностью способствует укреплению обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.

Президент отметил важность сохранения традиций, а также использования передовых технологий и методов обучения ДОСААФ. Также Путин подчеркнул важность подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах, к работе на промышленных предприятиях, в ОПК, в других сферах. Он добавил, что ДОСААФ уделяет неустанное внимание развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта.