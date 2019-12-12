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Путин отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
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РИА Новости

Путин отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности

10:38 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), отметив вклад общества в укрепление обороноспособности РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Являясь правопреемником созданного в 1927 году легендарного ОСОАВИАХИМа, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту выполняет высокую миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодёжи. Своей востребованной деятельностью способствует укреплению обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.
Президент отметил важность сохранения традиций, а также использования передовых технологий и методов обучения ДОСААФ. Также Путин подчеркнул важность подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах, к работе на промышленных предприятиях, в ОПК, в других сферах. Он добавил, что ДОСААФ уделяет неустанное внимание развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта.
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Президент выразил уверенность, что решения, принятые съездом, посодействуют упрочению авторитета ДОСААФ, привлекут в её ряды новых сторонников.
Путин пожелал делегатам и гостям съезда плодотворного общения и осуществления намеченных планов.
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