На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
"Двенадцатого декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил полетов или подготовки к ним", - говорится в релизе.
Предварительно установлено, что 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Позднее метка вертолета пропала с экрана радиолокационной станции. Отмечается, что в результате поисково-спасательных мероприятий разрушенное воздушное судно было обнаружено вблизи аэродрома Кореновск, оба члена экипажа погибли.
Сообщается, что изъяты документация, регламентирующая полет, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.