На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

Предварительно установлено, что 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Позднее метка вертолета пропала с экрана радиолокационной станции. Отмечается, что в результате поисково-спасательных мероприятий разрушенное воздушное судно было обнаружено вблизи аэродрома Кореновск, оба члена экипажа погибли.