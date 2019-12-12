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На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28
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РИА Новости

На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

10:32 12.12.2019 (обновлено: 10:37 12.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-28Н. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
"Двенадцатого декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил полетов или подготовки к ним", - говорится в релизе.
Ударный вертолет Ми-28Н
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Предварительно установлено, что 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Позднее метка вертолета пропала с экрана радиолокационной станции. Отмечается, что в результате поисково-спасательных мероприятий разрушенное воздушное судно было обнаружено вблизи аэродрома Кореновск, оба члена экипажа погибли.
Сообщается, что изъяты документация, регламентирующая полет, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ми-28
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Источник назвал главные версии крушения Ми-28 на Кубани
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