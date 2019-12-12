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В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха
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РИА Новости

В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха

10:32 12.12.2019
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© Sputnik / SputnikПрохожие на одной из улиц в Бишкеке
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке
© Sputnik / Sputnik
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Акция протеста против загрязнения воздуха проходит в столице Киргизии Бишкеке, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
На центральной площади столицы Ала-Тоо собрались несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Смог, уходи", требуют запрета беспорядочной застройки города и расширения зеленых и парковых зон.
По словам участников акции, цель акции - привлечь внимание властей к проблеме загрязнения воздуха в Бишкеке.
В течение последнего месяца, по данным экологов, на которых ссылаются активисты, уровень содержания вредных частиц в атмосфере киргизской столицы неоднократно превышал норму в десятки раз. Основными причинами загрязнения активисты считают загруженность трафика, нарушение розы ветров вследствие беспорядочной застройки города многоэтажными зданиями, некачественное топливо, используемое для отопления частного сектора, работу ТЭЦ Бишкека, а также сокращение площади зеленых насаждений из-за массовой вырубки деревьев.
Трубы ТЭЦ
09:03
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201012
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