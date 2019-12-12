В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха

Прохожие на одной из улиц в Бишкеке. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц в Бишкеке

© Sputnik / Sputnik Прохожие на одной из улиц в Бишкеке

БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Акция протеста против загрязнения воздуха проходит в столице Киргизии Акция протеста против загрязнения воздуха проходит в столице Киргизии Бишкеке , передает в четверг корреспондент РИА Новости.

На центральной площади столицы Ала-Тоо собрались несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Смог, уходи", требуют запрета беспорядочной застройки города и расширения зеленых и парковых зон.

По словам участников акции, цель акции - привлечь внимание властей к проблеме загрязнения воздуха в Бишкеке.