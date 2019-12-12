В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха

БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Акция протеста против загрязнения воздуха проходит в столице Киргизии Бишкеке, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
На центральной площади столицы Ала-Тоо собрались несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Смог, уходи", требуют запрета беспорядочной застройки города и расширения зеленых и парковых зон.
По словам участников акции, цель акции - привлечь внимание властей к проблеме загрязнения воздуха в Бишкеке.
В течение последнего месяца, по данным экологов, на которых ссылаются активисты, уровень содержания вредных частиц в атмосфере киргизской столицы неоднократно превышал норму в десятки раз. Основными причинами загрязнения активисты считают загруженность трафика, нарушение розы ветров вследствие беспорядочной застройки города многоэтажными зданиями, некачественное топливо, используемое для отопления частного сектора, работу ТЭЦ Бишкека, а также сокращение площади зеленых насаждений из-за массовой вырубки деревьев.