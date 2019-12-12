В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике

Пожарные во время пожара на окраине Дакки. Архивное фото

Пожарные во время пожара на окраине Дакки

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек – РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел в среду вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел в среду вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы Бангладеш Дакки, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

Согласно этим данным, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.

По информации ряда СМИ, фабрика была организована нелегально, не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.