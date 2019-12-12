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В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике
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РИА Новости

В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике

10:31 12.12.2019
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© AFP 2019 / Munir Uz Zaman Пожарные во время пожара на окраине Дакки
Пожарные во время пожара на окраине Дакки
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
Пожарные во время пожара на окраине Дакки. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек – РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел в среду вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы Бангладеш Дакки, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.
Согласно этим данным, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.
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По информации ряда СМИ, фабрика была организована нелегально, не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.
Возгорания на подпольных предприятиях, в которых гибнут десятки человек, не редкость для Бангладеш. В феврале текущего года в исторической части Дакки произошел самые крупный за долгие годы пожар, унесший жизни более 70 рабочих, десятки получили ранения.
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