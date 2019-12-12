"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе

Мы хотим больше знать о наших слушателях и для этого составили. Он не займет много времени, но поможет сделать подкасты лучше и интереснее.

Собираться с коллегами только на новый год или проводить неформальные встречи ежемесячно? Отмечать праздники в офисе или дружно выбирать ресторан? А может всем вместе поехать на природу? Устроить вечеринку на пару часов или загулять на несколько дней? Тематическую, в стиле "Игры престолов", или пускай все приходят в обычной одежде? А, может, это будет формат интеллектуальной игры?