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2019-12-12T13:43+0300
https://ria.ru/20191212/1562301681.html
"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе
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РИА Новости

"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе

12:00 12.12.2019 (обновлено: 13:43 12.12.2019)
1928
ЯсноПонятно
"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе
12:00
Возможность "узнать" коллег с другой стороны, "выпустить пар" после долгой совместной работы или "неформально" пообщаться с начальником. А ещё, перебрав, случайно сказать лишнее, засветиться в стыдном сторис своего коллеги и заснуть лицом в салате. Корпоративы действительно улучшают микроклимат в коллективе или это миф прошлого десятилетия?
Мы хотим больше знать о наших слушателях и для этого составили опрос. Он не займет много времени, но поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
Собираться с коллегами только на новый год или проводить неформальные встречи ежемесячно? Отмечать праздники в офисе или дружно выбирать ресторан? А может всем вместе поехать на природу? Устроить вечеринку на пару часов или загулять на несколько дней? Тематическую, в стиле "Игры престолов", или пускай все приходят в обычной одежде? А, может, это будет формат интеллектуальной игры?
Способов провести корпоратив множество, но сблизит ли он коллег, если все давно "на ножах", а неформальная обстановка часто располагает к действиям и словам, о которых придется жалеть?
Так ли полезны корпоративы, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий мероприятий, руководитель ивент-агентства Вадим Степанов рассказал, позволяют ли такие мероприятия иначе взглянуть на коллег на самом деле.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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