"Потом было очень стыдно". Помогают ли корпоративы работе

Мы хотим больше знать о наших слушателях и для этого составили опрос. Он не займет много времени, но поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
Собираться с коллегами только на новый год или проводить неформальные встречи ежемесячно? Отмечать праздники в офисе или дружно выбирать ресторан? А может всем вместе поехать на природу? Устроить вечеринку на пару часов или загулять на несколько дней? Тематическую, в стиле "Игры престолов", или пускай все приходят в обычной одежде? А, может, это будет формат интеллектуальной игры?
Способов провести корпоратив множество, но сблизит ли он коллег, если все давно "на ножах", а неформальная обстановка часто располагает к действиям и словам, о которых придется жалеть?
Так ли полезны корпоративы, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий мероприятий, руководитель ивент-агентства Вадим Степанов рассказал, позволяют ли такие мероприятия иначе взглянуть на коллег на самом деле.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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