В Тбилиси на акции протеста задержали 12 человек

Оппозиционеры и их сторонники с утра вышли на акцию протеста в связи с запланированным в парламенте голосованием по выбору верховных судей. Ранее грузинский Первый канал сообщил, что полиция не задерживает, а выводит с территории у здания парламента митингующих, которые мешали автомобильному движению.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.