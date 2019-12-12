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В Тбилиси на акции протеста задержали 12 человек
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РИА Новости

В Тбилиси на акции протеста задержали 12 человек

10:25 12.12.2019
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Тбилиси
Сотрудник полиции в Тбилиси
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудник полиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали 12 участников акции протеста в центре Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство, сообщила в четверг пресс-служба МВД Грузии.
Оппозиционеры и их сторонники с утра вышли на акцию протеста в связи с запланированным в парламенте голосованием по выбору верховных судей. Ранее грузинский Первый канал сообщил, что полиция не задерживает, а выводит с территории у здания парламента митингующих, которые мешали автомобильному движению.
Участники акции протеста в Тбилиси
30 ноября, 16:01
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"Полиция задержала 12 участников акции за неподчинение и мелкое хулиганство",- заявили журналистам в пресс-службе МВД.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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МВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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