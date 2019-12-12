ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.