ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.