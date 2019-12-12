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ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:24 12.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.
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