В Британии начались внеочередные выборы в парламент

Участки для голосования открылись в 07.00 (10.00 мск) четверга и проработают до 22.00 местного времени (01.00 мск 13 декабря). Большинство участков расположены в школах, из-за чего, к радости учеников, будут отменены занятия. Однако их родителям государство не дарит выходной день - голосовать британцы пойдут или до, или после работы.

После закрытия участков начнется подсчет голосов, будут опубликованы первые прогнозные результаты голосования. В течение ночи сформируется общая картина и определятся победители в наиболее значимых округах. Объявление предварительных общих результатов, а также заявления лидеров партий следует ожидать к утру пятницы. После того как в течение дня 13 декабря будут оглашены первые окончательные результаты голосования, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Великобритании за разрешением сформировать правительство, а после аудиенции выступит с речью о планах работы его партии на будущие пять лет.