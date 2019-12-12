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В Британии начались внеочередные выборы в парламент
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РИА Новости

В Британии начались внеочередные выборы в парламент

10:23 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание парламента Великобритании
Здание парламента Великобритании
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Здание парламента Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы, которые должны определить судьбу Brexit.
Участки для голосования открылись в 07.00 (10.00 мск) четверга и проработают до 22.00 местного времени (01.00 мск 13 декабря). Большинство участков расположены в школах, из-за чего, к радости учеников, будут отменены занятия. Однако их родителям государство не дарит выходной день - голосовать британцы пойдут или до, или после работы.
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После закрытия участков начнется подсчет голосов, будут опубликованы первые прогнозные результаты голосования. В течение ночи сформируется общая картина и определятся победители в наиболее значимых округах. Объявление предварительных общих результатов, а также заявления лидеров партий следует ожидать к утру пятницы. После того как в течение дня 13 декабря будут оглашены первые окончательные результаты голосования, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Великобритании за разрешением сформировать правительство, а после аудиенции выступит с речью о планах работы его партии на будущие пять лет.
Как ранее сообщила канцелярия правительства, парламент нового созыва начнет работу 17 декабря, королева выступит с речью о планах кабинета министров 19 декабря. Если по результатам выборов произойдет смена премьер-министра, то тронная речь королевы будет запланирована на январь.
Вестминстерский дворец
03:41
Процедура выборов в парламент Великобритании
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