Вместе к успеху: форум "Мой бизнес" в Москве собрал 15 тысяч гостей

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Итоговый предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве" прошел на ВТБ Арене в . Итоговый предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве" прошел на ВТБ Арене в Москве , в нем приняли участие более 15 тысяч гостей, передает корреспондент РИА Новости.

Форумы "Мой бизнес" являются частью федерального проекта Минэкономразвития РФ по популяризации предпринимательства, реализуемого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

мойбизнес.рф посмотрели почти 25 тысяч человек. Московский форум, организованный при поддержке столичного правительства, стал 26-м по счёту в этом году. По данным организаторов, онлайн-трансляцию московского форума в Личном кабинете порталапосмотрели почти 25 тысяч человек.

В течение года форумы "Мой бизнес" прошли по всей России: от Калининградской области до Камчатки. Их посетили более 50 тысяч успешных и начинающих предпринимателей, а также те, кто только задумывается об открытии своего дела. Мероприятия принимали у себя Светлогорск, Севастополь, Тула, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Барнаул, Улан-Удэ, Владивосток и другие города.

Приветствуя участников, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин отметил, что нынешний форум является уникальной возможностью для московских властей рассказать огромному количеству предпринимателей о том, какую помощь и поддержку они могут получить от города.

"Мы, действительно, решаем ключевые задачи: первое - чтобы вы знали, что мы есть; второе - что мы вам не враги, а партнеры, друзья и помощники; и третье - какую пользу вы можете от нас получить. Предпринимательство - это достойный труд, тяжелый труд в формате 24х7, и вы заслуживаете большого уважения, поэтому желаю всем удачи, и помните - город рядом с вами и всегда готов помочь", - сказал Фурсин.

Одним из самых ярких событий форума стало выступление владельца Hartmann Holdings Оскара Хартманна, предпринимателя и филантропа, основателя CarPrice, Aktivo и ещё десятка компаний с общей капитализацией более 5 миллиардов долларов. Бизнесмен рассказал о своей истории успехов, а также поделился нестандартными методами определения трендов будущего и выявления тех отраслей экономики, инвестиции в которые могут "выстрелить".

Лекцию по интеллектуальному управлению эмоциями и превращению их в эмоциональный капитал прочла известный бизнес-тренер и общественный деятель Ирина Хакамада

"Работа предпринимателя - создавать атмосферу бесконечного развития человеческого капитала, который сегодня востребован на рынке. Это и есть эмоциональный капитал. Чтобы обладать им, нужно обладать эмоциональным интеллектом. Потому что человек, который может управлять своими эмоциями, считывать то, что у него глубоко внутри, этот человек сможет понимать и других людей", - подчеркнула Хакамада, завершившая своё выступление танцевальной импровизацией.

Эмоционально зал приветствовал выход на сцену обаятельного Аркадия Новикова, основателя компании Novikov Group, открывшей более 80 ресторанов по всему миру. Точному расчету и тщательному анализу рынка, которые лежат в основе классической модели успеха, Новиков противопоставил удачу и интуицию. Тем не менее, мэтр дал желающим ряд вполне конкретных советов по ведению ресторанного бизнеса.

Также на форуме своими незаурядными выступлениями отметились создатель игры Angry Birds Питер Вестербака, сооснователь гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала на YouTube – Big Money Евгений Черняк и другие. Они затронули темы нестандартного маркетинга, стратегий выхода на новые рынки, новых технологий для бизнеса, лидерства и создания эффективной команды.

На форуме для гостей и участников работали три параллельные сцены "Маркетинг и продажи", "Личная эффективность" и "Успешные кейсы", на которых выступили около 30 ключевых спикеров.