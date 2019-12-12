Лужков превратил Москву в столицу подобающего вида, заявил Садовничий

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.