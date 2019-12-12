Лужков превратил Москву в столицу подобающего вида, заявил Садовничий

"Есть трудяги, честные и они спасают ситуацию, народ, родину, Юрий Михайлович относился к таким людям. Эпоха была такая. Давайте вспомним 81-92 год, Москву: 10 минут ходьбы от метро "Университет" до МГУ, но студенты и профессора боялись идти пешком - груды мусора, бомжи, всего хватало, что делало Москву абсолютно неприемлемой для жизни. Пришёл Юрий Михайлович, взялся за это и буквально месяцы прошли и Москва стала приобретать тот вид, который ей подобает... Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, когда колоссальную поддержек получили театры, музеи ", - сказал Садовничий на церемонии прощания с Лужковым.