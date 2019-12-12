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https://ria.ru/20191212/1562301264.html
Лужков превратил Москву в столицу подобающего вида, заявил Садовничий
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РИА Новости

Лужков превратил Москву в столицу подобающего вида, заявил Садовничий

10:17 12.12.2019 (обновлено: 12:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков был неординарным человеком с огромным количеством идей, который за считанные месяцы в тяжёлые 90-ые превратил замусоренный город в столицу подобающего вида, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Прощание с Лужковым проходит в храме Христа Спасителя в четверг.
"Есть трудяги, честные и они спасают ситуацию, народ, родину, Юрий Михайлович относился к таким людям. Эпоха была такая. Давайте вспомним 81-92 год, Москву: 10 минут ходьбы от метро "Университет" до МГУ, но студенты и профессора боялись идти пешком - груды мусора, бомжи, всего хватало, что делало Москву абсолютно неприемлемой для жизни. Пришёл Юрий Михайлович, взялся за это и буквально месяцы прошли и Москва стала приобретать тот вид, который ей подобает... Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, когда колоссальную поддержек получили театры, музеи ", - сказал Садовничий на церемонии прощания с Лужковым.
Ректор МГУ отметил, что Лужков был неординарный человек, "идеи фонтанировали, он предлагал глобальные идеи, они были спорные, он предлагал идеи конкретные, многие из них были решены, постоянно вокруг него была аура, когда хотелось работать".
По его словам, у Лужкова было особое отношение к университетам Москвы, а когда узнал, что в Татьянин день студенты хотели попробовать медовуху, и после этого каждый год в МГУ привозили бидоны мёда с пасеки мэра.
Он поблагодарил Лужкова за огромный вклад, который он внёс в развитие страны, Москвы. "Я благодарю Вас, я всегда буду помнить великого человека - Юрия Михайловича Лужкова", - сказал Садовничий.
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5110015
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Умер Юрий ЛужковВиктор СадовничийЮрий ЛужковМоскваОбщество
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