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Религия и мировоззрение
2019-12-12T14:20+0300
https://ria.ru/20191212/1562301214.html
Ватикан закрывает дыры в бюджете пожертвованиями для бедных, пишут СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:36:3066:1761_1036x0_80_0_0_15bdad6664b39f4944c794c5f707465e.jpg
РИА Новости

Ватикан закрывает дыры в бюджете пожертвованиями для бедных, пишут СМИ

10:15 12.12.2019 (обновлено: 14:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВатикан
Ватикан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ватикан . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ватикан использует средства которые католики со всего мира ежегодно жертвуют в фонд Peter's Pence ("Денарий святого Петра"), чтобы покрыть дефицит государственного бюджета, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Так называемый "Денарий святого Петра" - это ежегодный сбор пожертвований для нуждающихся, начинающийся в июне. Согласно официальному сайту сбора, это "жест солидарности, способ поддержать деятельность Папы... особенно в отношении нуждающихся и церковных сообществ, испытывающих трудности".
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Однако по словам источников, за последние пять лет только около 10% собранных денег - только в 2018 году было собрано более 50 миллионов евро - пошли на заявленные благотворительные цели, пишет газета. Около двух трети собранных средств было использовано для покрытия дефицита бюджета Ватикана, утверждают источники.
В 2018 году дефицит бюджета Святого Престола достиг примерно 70 миллионов евро при общих расходах около 300 миллионов евро, что отражает хроническую неэффективность, рост затрат на заработную плату и снижение инвестиционного дохода, пишет издание.
В октябре этого года в Ватикане разразился другой финансовый скандал, связанный с тратой пожертвований из того же фонда "Денарий святого Петра". 1 октября по решению судебно-следственных органов Ватикана было произведено "изъятие документов и электронных устройств" в некоторых подразделениях первого отдела Государственного секретариата (правительства) и службы финансовой информации Ватикана (AIF). На следующий день итальянским СМИ стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе директор AIF Томмазо Ди Руцца, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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Как сообщила служба печати Святого престола, дело о неких "совершенных ранее финансовых операциях" возникло в начале лета после обвинений, выдвинутых ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой Ватикана.
Согласно информации, просочившейся в прессу из-за стен Ватикана, речь шла о финансовых операциях, связанных с перепродажей дорогостоящих объектов недвижимости за границей, в частности, в Лондоне, и махинациями с пожертвованиями.
Особую скандальность данной истории придавал тот факт, что AIF в соответствии с особым рескриптом папы Франциска от 2013 года контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с осуществлением финансовых операций.
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Религия и мировоззрениерелигияВатикан
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