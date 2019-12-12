Ватикан закрывает дыры в бюджете пожертвованиями для бедных, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ватикан использует средства которые католики со всего мира ежегодно жертвуют в фонд Peter's Pence ("Денарий святого Петра"), чтобы покрыть дефицит государственного бюджета, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так называемый "Денарий святого Петра" - это ежегодный сбор пожертвований для нуждающихся, начинающийся в июне. Согласно официальному сайту сбора, это "жест солидарности, способ поддержать деятельность Папы... особенно в отношении нуждающихся и церковных сообществ, испытывающих трудности".

Однако по словам источников, за последние пять лет только около 10% собранных денег - только в 2018 году было собрано более 50 миллионов евро - пошли на заявленные благотворительные цели, пишет газета. Около двух трети собранных средств было использовано для покрытия дефицита бюджета Ватикана, утверждают источники.

В 2018 году дефицит бюджета Святого Престола достиг примерно 70 миллионов евро при общих расходах около 300 миллионов евро, что отражает хроническую неэффективность, рост затрат на заработную плату и снижение инвестиционного дохода, пишет издание.

В октябре этого года в Ватикане разразился другой финансовый скандал, связанный с тратой пожертвований из того же фонда "Денарий святого Петра". 1 октября по решению судебно-следственных органов Ватикана было произведено "изъятие документов и электронных устройств" в некоторых подразделениях первого отдела Государственного секретариата (правительства) и службы финансовой информации Ватикана (AIF). На следующий день итальянским СМИ стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе директор AIF Томмазо Ди Руцца, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщила служба печати Святого престола, дело о неких "совершенных ранее финансовых операциях" возникло в начале лета после обвинений, выдвинутых ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой Ватикана.

Согласно информации, просочившейся в прессу из-за стен Ватикана, речь шла о финансовых операциях, связанных с перепродажей дорогостоящих объектов недвижимости за границей, в частности, в Лондоне, и махинациями с пожертвованиями.