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2019-12-12T09:59+0300
https://ria.ru/20191212/1562300687.html
Минтранс прорабатывает с ПФР схему онлайн-продажи льготных авиабилетов
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РИА Новости

Минтранс прорабатывает с ПФР схему онлайн-продажи льготных авиабилетов

09:59 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минтранс РФ совместно с Пенсионным фондом прорабатывает схему онлайн-продажи субсидируемых авиабилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. Нормативные правовые акты, в которые необходимо внести изменения, пока не определены, работу над ними планируется начать в 2021 году.
Общероссийское объединение пассажиров в конце апреля обратилось к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением сделать возможной покупку субсидируемых авиабилетов по интернету. Объединение отмечало, что сейчас такие билеты продаются через кассы в порядке "живой очереди". В регионах Дальневосточного федерального округа пассажиры ожидают покупки билетов у касс до 30 часов, меняя друг друга, при этом многие ночуют возле касс. Минтранс в середине мая сообщил, что обсуждает с авиаперевозчиками вопрос онлайн-продажи субсидируемых авиабилетов.
"Минтранс прорабатывает данную схему совместно с Пенсионным фондом РФ. Конкретные нормативные правовые акты, в которые необходимо внести изменения, пока не определены. Работу над ними планируется начать в 2021 году", - сказали в пресс-службе министерства в четверг.
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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил РИА Новости, что в настоящий момент ведется работа по переведению покупки всех авиа- и железнодорожных билетов для льготных категорий граждан в онлайн формат.
"По железнодорожным билетам работа продвинулась гораздо дальше, поэтому в похожем формате с использованием реестров распределенных данных (блокчейн) будет создаваться система для покупки авиабилетов. Это будет реализовано без дополнительной регистрации на портале госуслуг или иных ресурсах. Достаточно будет указать свои данные на сайтах авиакомпаний, где ведется продажа билетов для льготных категорий граждан", - сказал Зотов.
"Продажа в онлайн-режиме уже ведется, например, у компании S7 могут купить билеты молодые граждане до 23 лет. По иным категориям сейчас ведется совместная работа ПФР, Минтранса, Минтруда, АЭВТ, представителей российских авиакомпаний", - отметил он.
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