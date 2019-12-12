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2019-12-12T09:54+0300
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В Тбилиси выводят митингующих оппозиционеров с территории парламента
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РИА Новости

В Тбилиси выводят митингующих оппозиционеров с территории парламента

09:54 12.12.2019
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шламов
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Акция протеста в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Правоохранители в Тбилиси выводят с прилегающей к парламенту территории митингующих оппозиционеров, сообщает в четверг грузинский Первый канал.
На этот раз оппозиционеры протестуют против процедуры голосования по выбору верховных судей, запланированной на четверг.
"С прилегающей парламенту территории полиция вывела нескольких лиц, в том числе оппозиционера Георгия Вашадзе. Его посадили в патрульный автомобиль. С территории так же выведены другие оппозиционеры", - говорится в сообщении телеканала.
Участники акции протеста в Тбилиси
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Телекомпания отмечает, что правоохранители начали выводить митингующих после того, как те начали мешать автомобильному движению. Между митингующими и сотрудниками патрульной полиции с утра происходят словесные перепалки.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Георгий ВашадзеТбилисиГрузияВ мире
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