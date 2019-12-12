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2019-12-12T09:39+0300
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В Афганистане сошел оползень на золотом руднике
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РИА Новости

В Афганистане сошел оползень на золотом руднике

09:39 12.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и 35 числятся пропавшими в результате оползня, сошедшего на золотом руднике в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. По словам местных чиновников, в момент схода оползня на руднике находились около 40 человек.
"Местные жители на данный момент нашли тела пяти человек, судьба остальных 35 пока не известна", - заявил представитель губернатора провинции Нек Мохаммад Назари. Он отметил, что территория, на которой расположен рудник, находится под контролем радикального движения "Талибан", поэтому местные власти не могут предпринять усилия по спасению пропавших.
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БадахшанАфганистанВ мире
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