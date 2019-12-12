В Афганистане сошел оползень на золотом руднике

Инцидент произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. По словам местных чиновников, в момент схода оползня на руднике находились около 40 человек.

"Местные жители на данный момент нашли тела пяти человек, судьба остальных 35 пока не известна", - заявил представитель губернатора провинции Нек Мохаммад Назари. Он отметил, что территория, на которой расположен рудник, находится под контролем радикального движения "Талибан", поэтому местные власти не могут предпринять усилия по спасению пропавших.