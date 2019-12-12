СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

Так, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физические лица будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300-500, должностные — 50-70 тысяч (сейчас — от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели — 25-40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц в будущем может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20.