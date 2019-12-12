Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T10:59+0300
https://ria.ru/20191212/1562299838.html
СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
https://cdn25.img.ria.ru/images/155074/71/1550747158_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_e829ebe22b2a31c5ac9819bba87ed2c5.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

09:35 12.12.2019 (обновлено: 10:59 12.12.2019)
10587
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроверка Роспотребнадзора
Проверка Роспотребнадзора
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Проверка Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Штрафы за невыполнение компаниями предписаний Роспотребнадзора, ФНС и других надзорных органов могут повысить в несколько десятков раз, пишут "Известия" со ссылкой на проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), отправленный с письмом за подписью заместителя министра юстиции Дениса Новака в одно из ведомств.
Так, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физические лица будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300-500, должностные — 50-70 тысяч (сейчас — от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели — 25-40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц в будущем может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
30 августа, 15:52
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, есть вероятность, что предприниматели смогут рассчитывать на 50-процентную скидку за своевременную оплату штрафа.
Кроме того, новый КоАП предусматривает увеличение ответственности самих проверяющих.
8184110191
Обсудить 42
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)ФНСРоспотребнадзорРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Ну, да...очень умные чиновники? Задушенный бизнес стараются ещё больше придушить.А, почему с чиновников никто не требует надлежащего исполнения своих обязанностей и за их невыполнение никто не штрафует, а? С чиновников надо начинать такие реформы, а не с тех, кто их кормит. Задушат окончательно бизнес, чем сами будут питаться? Абсурд и маразм - это политика правительства.
12 декабря, 10:03
С Сергей Кайдалов
8512005
Всё как обычно, ничего нового. Зачем подымать зарплаты и пособия, ведь это экономически не выгодно. Давай те лучше как обычно поднимать либо штрафы, либо налоги. На большее ума у воров в принципе и не может хватать....
12 декабря, 10:37
Max Maxov
6502005
Рекомендуем
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Россия высылает двух немецких дипломатов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Морозы в Новосибирске
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
Лента новостейМолния