На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили черные ящики вертолета Ми-28, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самописцы находятся в хорошем состоянии, их доставят в Москву для расшифровки.
Инцидент произошел накануне вечером, недалеко от аэродрома Кореновск. Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку.
Два летчика, находившиеся на борту, погибли. По данным источника РИА Новости, причиной крушения могла стать ошибка в пилотировании или техническая неисправность.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.