На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили черные ящики Спасатели обнаружили черные ящики вертолета Ми-28 , потерпевшего крушение в Краснодарском крае , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Самописцы находятся в хорошем состоянии, их доставят в Москву для расшифровки.

Инцидент произошел накануне вечером, недалеко от аэродрома Кореновск. Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку.

Два летчика, находившиеся на борту, погибли. По данным источника РИА Новости, причиной крушения могла стать ошибка в пилотировании или техническая неисправность.