В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. В Находке списанная подлодка Тихоокеанского флота частично затонула при буксировке, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
"В Японском море, в шести милях от залива Восток, буксировавшаяся подлодка при переходе на утилизацию легла на грунт. Кормовая часть коснулась грунта. Буксировочное судно "Лазурит" находится рядом на якоре. В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что лодку буксировали на металлоперерабатывающий завод "Аскона".
"Ждем решения руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для подъемных работ", — добавил он.
По словам источника РИА Новости в Тихоокеанском флоте, речь идет о корпусе подлодки Б-260, которая с 2013 года стояла в отстое, а в этом ноябре была передана на утилизацию.
Он добавил, что бывшую субмарину вели в Находку при плохой погоде.
Дизель-электрическая подлодка Б-260 "Чита" находилась в составе Тихоокеанского флота с 1982 года. Субмарина относится к проекту 877 "Палтус": скорость до 17 узлов, длина корпуса — 72 метра, ширина — 9,9 метра. Такие лодки вооружены шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, постановки минных заграждений, ведения разведки. Это одна из наиболее малошумных российских серийных подлодок.