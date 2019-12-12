В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию

"В Японском море, в шести милях от залива Восток, буксировавшаяся подлодка при переходе на утилизацию легла на грунт. Кормовая часть коснулась грунта. Буксировочное судно "Лазурит" находится рядом на якоре. В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет", — сказал он.