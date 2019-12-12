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2019-12-12T12:31+0300
https://ria.ru/20191212/1562299718.html
В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
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РИА Новости

В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию

09:34 12.12.2019 (обновлено: 12:31 12.12.2019)
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CC BY 3.0 / Alex omen / Б-260 "Чита" после ремонта в Дальзаводе
Б-260 Чита после ремонта в Дальзаводе
CC BY 3.0 / Alex omen /
Б-260 "Чита" после ремонта в Дальзаводе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. В Находке списанная подлодка Тихоокеанского флота частично затонула при буксировке, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

"В Японском море, в шести милях от залива Восток, буксировавшаяся подлодка при переходе на утилизацию легла на грунт. Кормовая часть коснулась грунта. Буксировочное судно "Лазурит" находится рядом на якоре. В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет", — сказал он.

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Собеседник агентства уточнил, что лодку буксировали на металлоперерабатывающий завод "Аскона".
"Ждем решения руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для подъемных работ", — добавил он.
По словам источника РИА Новости в Тихоокеанском флоте, речь идет о корпусе подлодки Б-260, которая с 2013 года стояла в отстое, а в этом ноябре была передана на утилизацию.
Он добавил, что бывшую субмарину вели в Находку при плохой погоде.
Дизель-электрическая подлодка Б-260 "Чита" находилась в составе Тихоокеанского флота с 1982 года. Субмарина относится к проекту 877 "Палтус": скорость до 17 узлов, длина корпуса — 72 метра, ширина — 9,9 метра. Такие лодки вооружены шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, постановки минных заграждений, ведения разведки. Это одна из наиболее малошумных российских серийных подлодок.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРосморречфлотНаходкаПроисшествия
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