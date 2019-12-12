Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T13:56+0300
https://ria.ru/20191212/1562299309.html
Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
https://cdn22.img.ria.ru/images/156230/10/1562301052_553:712:2926:2047_1036x0_80_0_0_a48d92c950c5d0ed4d571d76d242cfd6.jpg
РИА Новости

Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

09:20 12.12.2019 (обновлено: 13:56 12.12.2019)
79368
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим градоначальником, передаёт корреспондент РИА Новости.
Батурина с дочерьми села в первом ряду у гроба мужа и принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Среди тех, кто пришел в храм Христа Спасителя - глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, ректор МГУ Садовничий, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Бывший мэр города Москвы Юрий Лужков
Вчера, 20:36
Врач из мюнхенской клиники рассказал, почему не смогли спасти Лужкова
Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
О кончине Лужкова стало известно во вторник, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Александр Поляков

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

Мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия шестого Большого московского фестиваля пива
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время показа коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

Президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков во время церемонии открытия новой станции столичного метро Славянский бульвар. 7 сентября 2008
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

Мэр Москвы Юрий Лужков с сувениром, полученным в подарок на 3-м Московском фестивале пива Братина-2001 в Лужниках
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанк

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

Мэр Москвы Юрий Лужков принял участие в посадке деревьев во время общегородского субботника на территории спорткомплекса Лужники
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

Мэр Москвы Юрий Лужков, госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии открытия памятника американскому поэту Уолту Уитмену у Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города, которая проходит на Тверской площади. 5 сентября 2009 года
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Родионов

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

Матч по футболу между сборными командами правительства Москвы и творческой интеллигенции столицы
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Руслан Кривобок

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

Мэр Москвы Юрий Лужков у жилого многоэтажного панельного дома по улице Королева, где произошел взрыв, вызвавший обрушение и пожар
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
© РИА Новости / Игорь Михалев

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

Мэр Москвы Юрий Лужков
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
© AP Photo / Sergei Karpukhin

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков в певцом Майклом Джексоном в Москве. 1996 год
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря, возле него находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Бывшего мэра столицы похоронят на Новодевичьем кладбище. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Ритуал", похороны начнутся в 15.30.
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1612635921
Обсудить 4
Умер Юрий ЛужковНовости - Религия и мировоззрениеПавел ГусевСергей СобянинЕлена БатуринаМоскваМюнхенОбщество
Популярные комментарии
Царствия небесного Юрию Михайловичу! Спасибо ему от всех москвичей за всё то добро, что он нам дал!
12 декабря, 11:11
Ири на
15000119
Еще бы бабосы вернули.
12 декабря, 11:33
gen12345
2210111
Рекомендуем
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:38Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx
20:36Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
20:34Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
Лента новостейМолния