Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вдова экс-мэра Москвы Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим градоначальником, передаёт корреспондент РИА Новости.

Батурина с дочерьми села в первом ряду у гроба мужа и принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Среди тех, кто пришел в храм Христа Спасителя - глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, ректор МГУ Садовничий, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О кончине Лужкова стало известно во вторник, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.

Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря, возле него находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.