Выставка о советском андерграунде открылась в "Гараже"

Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985" в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985" с работами художников Риммы и Валерия Герловиных, Яна Гинзбурга, арт-группы "Коллективные действия" открылась в Московском музее современного искусства "Гараж".

"Для музея "Гараж" одна из важных тем - работа с нашим архивом. У нас есть архив документов, связанных с разными художниками, в основном из числа представителей неофициального искусства. Мы приглашаем исследовать других и пытаемся организовать выставочные проекты на основе этой архивной документальной массы", - рассказал на пресс-показе один из сокураторов проекта Валентин Дьяконов.

Куратором выставочного проекта стал рижанин Каспарс Ванагс, культурологический и социологический подход которого показался идеальным для работы над архивом музея "Гараж".

"Каспарс понял, что ему больше интересна эпоха 60-70 годов, которую он захотел обыграть, инсценировать через понятие "секретики" - известной советской детской игры", - рассказал Дьяконов.

Процессы собирательства, компоновки, запрятывания и доверия в советской детской игре "секретики" имеют явное сходство с творческими приемами неофициального искусства и повседневной жизни в Советском Союзе.

"Например, это какие-то религиозные практики, йога, психотерапия и другое огромное количество вещей, которые не приветствовались в Советском Союзе, но люди все равно ими занимались, это все можно описать как "секретики", - добавил сокуратор выставки.

Несмотря на то, что хронологически выставка замкнута эпохой застоя, эти стратегии универсальны и могут еще не раз пригодиться в других идеологических декорациях.

На выставке можно увидеть инсталляцию художника Яна Гинзбурга "Комната гениев", представляющую собой вариацию "доски почета", где собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания. С обратной стороны этого пантеона будут представлены фотографии людей с мимическими расстройствами, сделанными психиатром Лазарем Сухаребским в 1960–1970-е годы.