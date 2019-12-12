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2019-12-12T10:13+0300
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Выставка о советском андерграунде открылась в "Гараже"
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РИА Новости

Выставка о советском андерграунде открылась в "Гараже"

10:13 12.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985" в Москве
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985" с работами художников Риммы и Валерия Герловиных, Яна Гинзбурга, арт-группы "Коллективные действия" открылась в Московском музее современного искусства "Гараж".
"Для музея "Гараж" одна из важных тем - работа с нашим архивом. У нас есть архив документов, связанных с разными художниками, в основном из числа представителей неофициального искусства. Мы приглашаем исследовать других и пытаемся организовать выставочные проекты на основе этой архивной документальной массы", - рассказал на пресс-показе один из сокураторов проекта Валентин Дьяконов.
Куратором выставочного проекта стал рижанин Каспарс Ванагс, культурологический и социологический подход которого показался идеальным для работы над архивом музея "Гараж".
"Каспарс понял, что ему больше интересна эпоха 60-70 годов, которую он захотел обыграть, инсценировать через понятие "секретики" - известной советской детской игры", - рассказал Дьяконов.
Процессы собирательства, компоновки, запрятывания и доверия в советской детской игре "секретики" имеют явное сходство с творческими приемами неофициального искусства и повседневной жизни в Советском Союзе.
"Например, это какие-то религиозные практики, йога, психотерапия и другое огромное количество вещей, которые не приветствовались в Советском Союзе, но люди все равно ими занимались, это все можно описать как "секретики", - добавил сокуратор выставки.
Несмотря на то, что хронологически выставка замкнута эпохой застоя, эти стратегии универсальны и могут еще не раз пригодиться в других идеологических декорациях.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
1 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
2 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
3 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
4 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкспонат на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
Экспонат на выставке Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985 в музее современного искусства Гараж.
5 из 5
Экспонат на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5
Посетитель на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 5
Экспонат на выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 19661985" в музее современного искусства "Гараж".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На выставке можно увидеть инсталляцию художника Яна Гинзбурга "Комната гениев", представляющую собой вариацию "доски почета", где собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания. С обратной стороны этого пантеона будут представлены фотографии людей с мимическими расстройствами, сделанными психиатром Лазарем Сухаребским в 1960–1970-е годы.
Также на выставке представлены работы творцов нонконформистского искусства Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, групп "ТОТАРТ", "Гнездо", "Коллективные действия", "Мухомор", "Перцы" и других.
Посетительница у картины Ильи Чичкана Ван Гог(2019г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
9 декабря, 08:00Культура
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