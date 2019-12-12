Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 16, из-под завалов достали всех людей, которые считались пропавшими, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
8 декабря, 17:40В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации
"По состоянию на 6.45 (7.45 мск) 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что мероприятия по ликвидации ЧП продолжаются, специалисты демонтировали аварийную стену. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 30 человек, восемь из них остаются в больнице.