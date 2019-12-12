Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек

"По состоянию на 6.45 (7.45 мск) 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.