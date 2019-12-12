В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку

"Это один из самых тяжелых, но показательных случаев, таких бывает два-три за год: и проглоченный предмет оказался опасным, и обнаружили его не сразу. Всего же с инородными телами желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей к нам ежегодно поступает около 60-70 пациентов. И почти все они - дети", - добавил врач.