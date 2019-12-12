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2019-12-12T08:54+0300
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В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
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РИА Новости

В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку

08:54 12.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги во время операции в Краевой клинической больнице в Краснодаре
Хирурги во время операции в Краевой клинической больнице в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Врачи в Ханты-Мансийском автономном округе спасли годовалого ребенка, который проглотил батарейку-таблетку и перенес около 10 операций, сообщает в четверг региональный департамент здравоохранения.
Девочка возрастом чуть больше одного года в тяжелейшем состоянии поступила в приемное отделение Сургутской городской клинической больницы после того, как проглотила батарейку-таблетку. Как отметили в департаменте, родители не распознали беду вовремя, их дочь пробыла в реанимации 25 дней и перенесла около десяти операций.
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"Попавшая в организм батарейка уже через два часа дает сильный электрохимический ожог. В нашем случае она пробыла в пищеводе три дня, привела к перфорации стенки пищевода... и целому ряду тяжелейших осложнений, в том числе к развитию сепсиса - состояния, которое очень часто приводит к летальным исходам", - приводятся в сообщении слова заведующего детским хирургическим отделением больницы Максима Смоленцева.
Он подчеркнул, что девочку уже выписали, но до окончательного излечения еще далеко.
"Это один из самых тяжелых, но показательных случаев, таких бывает два-три за год: и проглоченный предмет оказался опасным, и обнаружили его не сразу. Всего же с инородными телами желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей к нам ежегодно поступает около 60-70 пациентов. И почти все они - дети", - добавил врач.
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Ханты-Мансийский автономный округОбщество
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