Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

"Автомобили 95-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, девять машин привезли 99,5 тонн детского питания.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 94 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.