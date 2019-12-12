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Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
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РИА Новости

Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

08:52 12.12.2019 (обновлено: 08:55 12.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили 75-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
Автомобили 75-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 95-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, девять машин привезли 99,5 тонн детского питания.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 5 декабря.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 94 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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