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Новый год—2020
2019-12-12T09:02+0300
https://ria.ru/20191212/1562298311.html
Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
https://cdn21.img.ria.ru/images/91460/17/914601747_0:446:2763:2000_1036x0_80_0_0_8513152f8e0b5209f7f4bfa7b692871d.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки

08:42 12.12.2019 (обновлено: 09:02 12.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники в магазине
Продажа пиротехники в магазине
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Продажа пиротехники в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскачество начало проверку новогодних фейерверков и поделилось некоторыми советами по их выбору, рекомендации приводятся в сообщении организации.
Эксперты советуют приобретать салютные батареи только в специализированных точках продаж, где покупателю могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. "Потребитель вправе запросить сертификат соответствия - добросовестный продавец не может его не иметь", - отмечается в сообщении.
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При выборе бытовой пиротехники прежде всего необходимо осмотреть коробку: она не должна содержать повреждений или проколов. "От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта. Перед покупкой коробку стоит слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав - значит, она повреждена", - указывают эксперты.
Между тем, не менее важен и интервал между выстрелами: он может быть достаточно большим, но если количество зарядов в фейерверке небольшое, покупатель платит за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз. "Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче", - говорится в сообщении.
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Роскачество приобрело для проведения испытаний салютные батареи из Китая: несмотря на иностранное происхождение, один из образцов был заявлен как изготовленный по российскому ГОСТу, а ценовой диапазон изделий варьировался от 500 до 1999 рублей. В программе испытаний - 32 показателя: в частности, радиус разлёта осколков, уровень звукового давления, время замедления до начала работы пиротехники и другое. Помимо этого, будут исследованы и качественные показатели, например, стойкость к климатическим воздействиям и падению с разной высоты. Отдельно специалисты проверят маркировку, упаковку и внешний вид салютных батарей.
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Новый год—2020РоскачествоРоссияОбщество
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