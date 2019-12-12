Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскачество начало проверку новогодних фейерверков и поделилось некоторыми советами по их выбору, рекомендации приводятся в сообщении организации.

Эксперты советуют приобретать салютные батареи только в специализированных точках продаж, где покупателю могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. "Потребитель вправе запросить сертификат соответствия - добросовестный продавец не может его не иметь", - отмечается в сообщении.

При выборе бытовой пиротехники прежде всего необходимо осмотреть коробку: она не должна содержать повреждений или проколов. "От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта. Перед покупкой коробку стоит слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав - значит, она повреждена", - указывают эксперты.

Между тем, не менее важен и интервал между выстрелами: он может быть достаточно большим, но если количество зарядов в фейерверке небольшое, покупатель платит за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз. "Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче", - говорится в сообщении.