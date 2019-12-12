В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе ищут похитителей банкомата, в котором находилось чуть более 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел рано утром в среду в торговом центре "Мега" в городе Мегион. Как предполагают правоохранители, трое неизвестных до открытия ТЦ вынесли банкомат из здания и увезли его на автомобиле.
"Подозреваемых ищут... В банкомате находилось чуть более 6 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ "Кража", максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.
14 октября, 10:52В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат