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2019-12-12T08:36+0300
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В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
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РИА Новости

В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей

08:36 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе ищут похитителей банкомата, в котором находилось чуть более 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел рано утром в среду в торговом центре "Мега" в городе Мегион. Как предполагают правоохранители, трое неизвестных до открытия ТЦ вынесли банкомат из здания и увезли его на автомобиле.
"Подозреваемых ищут... В банкомате находилось чуть более 6 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ "Кража", максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.
Полиция
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Ханты-Мансийский автономный округМегионПроисшествия
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