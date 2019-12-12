Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Ураганный ветер прогнозируют синоптики в пятницу на Ураганный ветер прогнозируют синоптики в пятницу на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп, на побережье Сахалина порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, предупреждает региональный главк МЧС России

"По информации регионального управления Росгидромета, в пятницу на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается западный ураганный ветер 33-35 метров в секунду", - информирует МЧС.

Согласно данным спасателей, циклон в пятницу усилится и затронет 14 районов Сахалина и Курил, метель с видимостью 500 метров и менее возможна в Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Поронайском, Макаровском и Долинском районах. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, на побережьях – до 25-30 метров в секунду.

Синоптики обещают сильные осадки и усиление ветра до 22 метров в секунду в Северо-Курильском районе (остров Парамушир). В Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске ожидаются снег и ветер до 20 метров в секунду.

Как отмечают спасатели, обстановка на контроле, подготовлены необходимые силы и средства.