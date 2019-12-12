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Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
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РИА Новости

Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре

08:26 12.12.2019 (обновлено: 09:32 12.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Виды России. Курильские острова. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Ураганный ветер прогнозируют синоптики в пятницу на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп, на побережье Сахалина порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, предупреждает региональный главк МЧС России.
"По информации регионального управления Росгидромета, в пятницу на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается западный ураганный ветер 33-35 метров в секунду", - информирует МЧС.
Согласно данным спасателей, циклон в пятницу усилится и затронет 14 районов Сахалина и Курил, метель с видимостью 500 метров и менее возможна в Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Поронайском, Макаровском и Долинском районах. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, на побережьях – до 25-30 метров в секунду.
Синоптики обещают сильные осадки и усиление ветра до 22 метров в секунду в Северо-Курильском районе (остров Парамушир). В Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске ожидаются снег и ветер до 20 метров в секунду.
Сильный ветер
4 мая, 11:29
В МЧС рассказали о правилах поведения при шквалистом ветре и урагане
Как отмечают спасатели, обстановка на контроле, подготовлены необходимые силы и средства.
Компания "Сахалинэнерго" сообщила о введении режима повышенной готовности, устранять последствия снежного циклона готовятся 33 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады "Сахалинэнерго" - 180 человек и 59 единиц техники.
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Кунашир (остров)ИтурупСахалинПогодаМЧС РФКурильские островаОбщество
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