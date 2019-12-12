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2019-12-12T08:21+0300
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В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков

08:21 12.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 декабря украинские силовики один раз нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 11 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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