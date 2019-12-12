Омск в апреле примет молодежные Дельфийские игры

"Омская область участвует в Дельфийских играх с 2006 года, и каждый раз возвращается с наградами. В следующем году мы как принимающая сторона должны также показать хороший результат – и как организаторы, и как участники", - отметил первый замминистра культуры Омской области Иван Шеин.