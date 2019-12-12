Омск в апреле примет молодежные Дельфийские игры

ОМСК, 12 дек – РИА Новости. Более 2 тысяч человек в апреле 2020 года в Омске примут участие в 19-х молодежных Дельфийских играх России и Открытых 15-х молодежных Дельфийских играх государств СНГ, которые будут посвящены 75-летию Победы и пройдут под девизом "Мы помним!", сообщает в четверг облправительство.
Игры пройдут с 24 по 29 апреля. В правительстве Омской области состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и реализации общего проекта "Дельфийский Омск – 2020". Члены оргкомитета обсудили ход подготовки к масштабному творческому состязанию.
"Дельфийские игры – это мероприятие, которое посетят большое количество детей и молодежи. Поэтому необходимо, чтобы и безопасность участников, и их комфортные условия пребывания в Омске были максимально обеспечены", - отметил на заседании оргкомитета первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.
Большая работа проводится по обеспечению размещения, перевозки, питания и безопасности участников Дельфийских игр. Местом проведения церемоний открытия и закрытия игр станет спортивный комплекс "Красная звезда". Уже подготовлена концепция проведения мероприятий, в театрализованном действии особое внимание будет уделено 75-й годовщине Великой Победы. Особыми гостями станут победители Дельфийских игр разных лет.
Минкультуры Омской области совместно с Международным комитетом Дельфийских игр согласован перечень из 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины. В соответствии с техническими требованиями Дельфийского комитета утверждены площадки проведения номинаций – это музыкальные училища, музеи, театры и колледжи Омска. Штаб Игр разместится в историческом парке "Россия-моя история". На масштабном мероприятии будут работать более 500 волонтеров.
"Омская область участвует в Дельфийских играх с 2006 года, и каждый раз возвращается с наградами. В следующем году мы как принимающая сторона должны также показать хороший результат – и как организаторы, и как участники", - отметил первый замминистра культуры Омской области Иван Шеин.