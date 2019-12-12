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2019-12-12T07:56+0300
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Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
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РИА Новости

Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске

07:56 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска продлил на три месяца арест Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - подозреваемым в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Центральный районный суд Красноярска 16 октября арестовал подозреваемых.
"Суд... продлил меру пресечения... Андрею Шилову до 15 марта включительно... Сергею Шмелеву до 15 марта включительно", - сказала представитель суда.
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