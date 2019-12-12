В Дагестане рассказали о количестве произведенной сельхозпродукции

МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. Объем производства сельхозпродукции в Дагестане по итогам 2019 года повысится на 1,6% в сравнении с 2018 годом и оценивается в 129,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Такие данные озвучил глава Минсельхозпрода республики Абзагир Гусейнов в ходе заседания регионального правительства, где подводились предварительные итоги социально-экономического развития Дагестана в текущем году.

По итогам 10 месяцев текущего года объем производства сельхозпродукции в хозяйствах разных форм собственности составил 109,5 миллиардов рублей (на 1,1% больше чем за аналогичный период 2018 года): 62 миллиарда рублей по направлению растениеводства и 47,5 миллиардов рублей по линии животноводства.

"В 2019 году в Дагестане были заложены сады на площади свыше 758 гектаров, из которых 445 – интенсивного типа", - добавил Гусейнов. Благодаря господдержке в Дагестане сегодня также реализуются крупные проекты тепличных комплексов ООО "Агромир" и ООО "Югагрохолдинг".