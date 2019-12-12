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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-12T07:53+0300
https://ria.ru/20191212/1562297731.html
В Дагестане рассказали о количестве произведенной сельхозпродукции
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РИА Новости

В Дагестане рассказали о количестве произведенной сельхозпродукции

07:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. Объем производства сельхозпродукции в Дагестане по итогам 2019 года повысится на 1,6% в сравнении с 2018 годом и оценивается в 129,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Такие данные озвучил глава Минсельхозпрода республики Абзагир Гусейнов в ходе заседания регионального правительства, где подводились предварительные итоги социально-экономического развития Дагестана в текущем году.
По итогам 10 месяцев текущего года объем производства сельхозпродукции в хозяйствах разных форм собственности составил 109,5 миллиардов рублей (на 1,1% больше чем за аналогичный период 2018 года): 62 миллиарда рублей по направлению растениеводства и 47,5 миллиардов рублей по линии животноводства.
"В 2019 году в Дагестане были заложены сады на площади свыше 758 гектаров, из которых 445 – интенсивного типа", - добавил Гусейнов. Благодаря господдержке в Дагестане сегодня также реализуются крупные проекты тепличных комплексов ООО "Агромир" и ООО "Югагрохолдинг".
В пресс-службе напомнили, что глава Дагестана Владимир Васильев считает агропромышленный комплекс ключевой отраслью экономики республики, определяющей жизнь и уровень благосостояния более миллиона человек.
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Республика ДагестанДагестанЭкономика
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