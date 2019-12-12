Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:22+0300
https://ria.ru/20191212/1562297535.html
В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
https://cdn24.img.ria.ru/images/156229/95/1562299573_0:0:3209:1805_1036x0_80_0_0_218ac962acce651de64a3261fc272924.jpg
РИА Новости

В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче

07:38 12.12.2019 (обновлено: 14:22 12.12.2019)
4564
© Стоп-кадр видео очевидцаВолейбольный матч в детско-юношеской спортивной школе города Глазов
Волейбольный матч в детско-юношеской спортивной школе города Глазов
© Стоп-кадр видео очевидца
УФА, 12 дек — РИА Новости. Власти Удмуртии уволили тренера спортивной школы города Глазова после появления видео в интернете, где она агрессивно дергает за волосы юных спортсменок и раздает подзатыльники на матче по волейболу, сообщил министр спорта республики Александр Варшавский.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из волейбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.
По данным министра, инцидент произошел в 2017 году во время матча с воспитанницами детско-юношеской спортивной школы удмуртского города Глазова.
"Считаю такое поведение тренера — преподавателя по волейболу вопиющим и недопустимым. Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике", — прокомментировал Варшавский, отметив, что в жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов.
"Меня удивляет тот факт, что на видео соревнования 2017 года, а родители сигнализируют только сейчас. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев", — сказал региональный министр.
По его словам, тренер уволена. "С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В. А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике", — сообщил Варшавский.
Ранее удмуртская полиция по размещенному в интернете видео организовала проверку.
Полиция
9 декабря, 14:38
Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
526321010
Обсудить 6
УдмуртияПроисшествия
Популярные комментарии
А почему только уволить?, дать срок за нанесение побоев и после этого ее к работе с детьми на пушечный выстрел не подпустят.
12 декабря, 08:00
Владимир П.
300017
Рекомендуем
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Пентагон сообщил об испытании ракеты, прежде запрещенной ДРСМД
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
Лента новостейМолния