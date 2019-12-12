В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче

УФА, 12 дек — РИА Новости. Власти Власти Удмуртии уволили тренера спортивной школы города Глазова после появления видео в интернете, где она агрессивно дергает за волосы юных спортсменок и раздает подзатыльники на матче по волейболу, сообщил министр спорта республики Александр Варшавский.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из волейбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.

По данным министра, инцидент произошел в 2017 году во время матча с воспитанницами детско-юношеской спортивной школы удмуртского города Глазова.

"Считаю такое поведение тренера — преподавателя по волейболу вопиющим и недопустимым. Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике", — прокомментировал Варшавский, отметив, что в жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов.

"Меня удивляет тот факт, что на видео соревнования 2017 года, а родители сигнализируют только сейчас. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев", — сказал региональный министр.

По его словам, тренер уволена. "С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В. А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике", — сообщил Варшавский.