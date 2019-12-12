Ученые рассказали об опасности дневного сна

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.
Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше, чем в будни, — может стать причиной серьезных нарушений здоровья. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.