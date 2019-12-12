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РИА Наука
2019-12-12T14:22+0300
https://ria.ru/20191212/1562297367.html
Ученые рассказали об опасности дневного сна
https://cdn24.img.ria.ru/images/151936/53/1519365387_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_62eb04648bb84ed977bdaf9391b53fbf.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали об опасности дневного сна

07:23 12.12.2019 (обновлено: 14:22 12.12.2019)
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка заснула
Девушка заснула
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка заснула. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.
Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.
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Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше, чем в будни, — может стать причиной серьезных нарушений здоровья. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.
9848443216349
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РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Не удивило, т.к. прочитал национальность учёных - китайские. У них везде как раз общепринято днём покемарить часок... Соответственно, наверняка, есть заказ (бизнес или власть?) переломить эту традицию. Ну а то, как любые ученые (хоть британские, хоть российские, и любые) реагируют на "заказ", мы знаем )) Только открывай кошелёк...
12 декабря, 08:17
Дмитрий Широков
10321029
Скорее всего наоборот: организм перегружен сахаром и др. химией, поэтому не справляется с переработкой - нуждается в отдыхе
12 декабря, 08:07
Владимир Михайлович Дзювин
8701017
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