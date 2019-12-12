Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T07:16+0300
https://ria.ru/20191212/1562297265.html
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/31/1562193130_0:0:2129:1198_1036x0_80_0_0_22541d60c2ad2bc2fcd52ded65a2463a.jpg
РИА Новости

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела

07:16 12.12.2019
1432
© AP Photo / Ivan AlvaradoС-130 ВВС Чили
С-130 ВВС Чили
© AP Photo / Ivan Alvarado
С-130 ВВС Чили. Архивное фото
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Останки тел найдены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили, сообщил телеканал Teleamazonas со ссылкой на заявление интенданта Магелланова архипелага Хосе Фернандеса в ходе трансляции.
Ранее сообщалось, что чилийское судно обнаружило в среду в 30 километрах от точки последнего контакта с самолётом ВВС Чили С-130 обломки, которые могут принадлежать пропавшему борту.
По словам Фернандеса, останки тел найдены в проливе Дрейка в 40 километрах от точки, где оборвалась связь.
"После обнаружения губок (наполнения топливного бака – ред.) на поверхности воды были также обнаружены останки тел и обломки самолёта", - заявил интендант.
Обломки обнаружил самолет ВВС Чили, участвующий в спасательной операции.
"По моей информации, все тела, обнаруженные с самолета, подняты на борт бразильского судна, находящегося в зоне крушения", - добавил он.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали самолёт потерпевшим крушение и продолжают поиски судна и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.
C-130J Hercules
Вчера, 16:44
Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета
1001200
Обсудить 0
Крушение С-130 ВВС ЧилиС-130ЧилиВ мире
Рекомендуем
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
C-130J Hercules
Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета
Полицейские на месте перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси
В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
Перу
В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Пресс-конференция представителя ВВС Чили после крушения самолета С-130 Геркулес
Предполагаемые обломки пропавшего С-130 ВВС Чили нашли в море
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Волейбольный матч в детско-юношеской спортивной школе города Глазов
В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Вертолет Ми-28
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Таракан
Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
Молоток судьи
Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
Лента новостейМолния