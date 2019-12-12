В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела

МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Останки тел найдены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили, сообщил телеканал Teleamazonas со ссылкой на заявление интенданта Магелланова архипелага Хосе Фернандеса в ходе трансляции.
Ранее сообщалось, что чилийское судно обнаружило в среду в 30 километрах от точки последнего контакта с самолётом ВВС Чили С-130 обломки, которые могут принадлежать пропавшему борту.
По словам Фернандеса, останки тел найдены в проливе Дрейка в 40 километрах от точки, где оборвалась связь.
"После обнаружения губок (наполнения топливного бака – ред.) на поверхности воды были также обнаружены останки тел и обломки самолёта", - заявил интендант.
Обломки обнаружил самолет ВВС Чили, участвующий в спасательной операции.
"По моей информации, все тела, обнаруженные с самолета, подняты на борт бразильского судна, находящегося в зоне крушения", - добавил он.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали самолёт потерпевшим крушение и продолжают поиски судна и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.