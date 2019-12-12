В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Полицейские задержали в Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками", - сказала Волк.

По ее словам, для доставления "синтетики" потребителям к работе активно привлекались курьеры, которые делали закладки во всех крупных городах Приангарья.

Во время операции, отметила Волк, полицейские предотвратили поставку в Иркутскую область 20 килограммов запрещенных веществ, достаточных для изготовления 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей, которые злоумышленники приобрели в Московской области.

В МВД уточнили, что деньги от продажи наркотиков вкладывались в развитие частной пивоварни, а также сети торговых точек, реализующих слабоалкогольные напитки. Для сокрытия преступного дохода и последующего обналичивания прибыли от наркоторговли активно применялась криптовалюта и фермы для майнинга.