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В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
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РИА Новости

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

07:07 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками", - сказала Волк.
По ее словам, для доставления "синтетики" потребителям к работе активно привлекались курьеры, которые делали закладки во всех крупных городах Приангарья.
Во время операции, отметила Волк, полицейские предотвратили поставку в Иркутскую область 20 килограммов запрещенных веществ, достаточных для изготовления 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей, которые злоумышленники приобрели в Московской области.
В МВД уточнили, что деньги от продажи наркотиков вкладывались в развитие частной пивоварни, а также сети торговых точек, реализующих слабоалкогольные напитки. Для сокрытия преступного дохода и последующего обналичивания прибыли от наркоторговли активно применялась криптовалюта и фермы для майнинга.
В настоящее время все задержанные арестованы. Возбуждено восемь уголовных дел.
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