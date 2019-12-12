Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил туристов из западных стран провести новогодние праздники в Крыму.
"Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США. Крым всегда рад тем, кто приезжает к нам с туристической целью", - сказал РИА Новости Черняк.
В частности, по его словам, подготовлены масштабные развлекательные новогодние программы, в курортных городах пройдут массовые народные гуляния и карнавальные шествия, кроме того, туристы смогут отправиться в морские прогулки и походы в горы.
"Отдыхающих ждет множество необычных и увлекательных туристских маршрутов и специально подготовленных экскурсионных программ", - подчеркнул Черняк.
По его словам, в планах, что Крым на новогодние праздники посетит около 250-300 тысяч отдыхающих, основная часть которых - внутренние туристы.