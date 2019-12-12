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Туризм
2019-12-12T07:03+0300
https://ria.ru/20191212/1562297170.html
Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
https://cdn21.img.ria.ru/images/135094/98/1350949863_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_56682b5921d605c3da078ef7f1ea85a7.jpg
РИА Новости

Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму

07:03 12.12.2019
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© AP Photo / Alexander PolegenkoРождественская иллюминация в Крыму
Рождественская иллюминация в Крыму
© AP Photo / Alexander Polegenko
Рождественская иллюминация в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил туристов из западных стран провести новогодние праздники в Крыму.
"Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США. Крым всегда рад тем, кто приезжает к нам с туристической целью", - сказал РИА Новости Черняк.
В частности, по его словам, подготовлены масштабные развлекательные новогодние программы, в курортных городах пройдут массовые народные гуляния и карнавальные шествия, кроме того, туристы смогут отправиться в морские прогулки и походы в горы.
"Отдыхающих ждет множество необычных и увлекательных туристских маршрутов и специально подготовленных экскурсионных программ", - подчеркнул Черняк.
По его словам, в планах, что Крым на новогодние праздники посетит около 250-300 тысяч отдыхающих, основная часть которых - внутренние туристы.
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