В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Циклон, накрывший Циклон, накрывший Приморье в среду, принес в край около половины месячных норм снега и привел к росту ДТП - всего за сутки в авариях пострадали 266 машин, сообщает краевое УМВД.

Снегопад начался во Владивостоке утром в среду и сразу же вызвал пробки, аварии, задержки авиарейсов и отмену автобусных рейсов. В пригороде произошло ДТП с участием 48 машин, пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы. Этот участок трассы открыли для движения только к вечеру среды.

"Циклон, прошедший на территории Приморского края в среду, осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП. Всего за прошедшие сутки в дежурную часть краевой ГИБДД поступила информация о 123 ДТП. Данный показатель на 132% превышает количество ДТП, зарегистрированных в регионе 11 декабря 2018 года. Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств", - говорится в сообщении краевого УМВД.

Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков, во Владивостоке за среду и ночь четверга выпало около трети месячной нормы снега.