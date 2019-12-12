В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Циклон, накрывший Приморье в среду, принес в край около половины месячных норм снега и привел к росту ДТП - всего за сутки в авариях пострадали 266 машин, сообщает краевое УМВД.
Снегопад начался во Владивостоке утром в среду и сразу же вызвал пробки, аварии, задержки авиарейсов и отмену автобусных рейсов. В пригороде произошло ДТП с участием 48 машин, пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы. Этот участок трассы открыли для движения только к вечеру среды.
"Циклон, прошедший на территории Приморского края в среду, осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП. Всего за прошедшие сутки в дежурную часть краевой ГИБДД поступила информация о 123 ДТП. Данный показатель на 132% превышает количество ДТП, зарегистрированных в регионе 11 декабря 2018 года. Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств", - говорится в сообщении краевого УМВД.
Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков, во Владивостоке за среду и ночь четверга выпало около трети месячной нормы снега.
"Во Владивостоке (выпало) 5 миллиметров при норме 16. В Партизанске выпало 16 миллиметров при норме в 23, в Чугуевском районе - 14 при норме 25. В целом везде прошел снег от умеренного до сильного. На юго-востоке региона отмечались смешанные осадки - снег переходил в дождь и обратно", - добавил Чулков.
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