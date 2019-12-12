Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Жители села Рыбновск на севере Жители села Рыбновск на севере Сахалина оказались в снежной блокаде из-за метелей, сообщила губернатору Валерию Лимаренко местная жительница в одной из социальных сетей.

"Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Также региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села", - говорится в распространенном в четверг пресс-службой правительства сообщении.

По информации правительства, из-за сильных метелей село Рыбновск Охинского района оказалось в снежной блокаде. Местный предприниматель вызвался доставить в населенный пункт продукты и нанял два высокопроходимых автомобиля, однако под весом одного из них разрушился мост. При этом экипаж не пострадал, машину в ближайшее время отбуксируют к населенному пункту.

"МЧС внимательно следит за развитием ситуации, и при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций", - отметила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.

По ее словам, в четверг принято решение направить в Рыбновск рабочую группу в составе специалиста по гражданской обороне муниципального образования, представителя полиции и ЦРБ.