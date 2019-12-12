Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T06:46+0300
https://ria.ru/20191212/1562297095.html
Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/96/1562159629_0:95:1080:703_1036x0_80_0_0_6af70f8787d8316a3c07734fa463f0f0.jpg
РИА Новости

Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде

06:46 12.12.2019
1171
© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во ВКонтактеПоследствия снегопада
Последствия снегопада
© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во ВКонтакте
Последствия снегопада. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Жители села Рыбновск на севере Сахалина оказались в снежной блокаде из-за метелей, сообщила губернатору Валерию Лимаренко местная жительница в одной из социальных сетей.
"Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Также региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села", - говорится в распространенном в четверг пресс-службой правительства сообщении.
По информации правительства, из-за сильных метелей село Рыбновск Охинского района оказалось в снежной блокаде. Местный предприниматель вызвался доставить в населенный пункт продукты и нанял два высокопроходимых автомобиля, однако под весом одного из них разрушился мост. При этом экипаж не пострадал, машину в ближайшее время отбуксируют к населенному пункту.
"МЧС внимательно следит за развитием ситуации, и при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций", - отметила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.
По ее словам, в четверг принято решение направить в Рыбновск рабочую группу в составе специалиста по гражданской обороне муниципального образования, представителя полиции и ЦРБ.
Региональный минздрав заявил, что в селе сформирован набор необходимых медикаментов. В экстренном случае для оказания помощи пациентам будет привлечена санитарная авиация.
Автомобиль полиции. Архивное фото
10 декабря, 11:27
На Колыме предложили привлекать пьяных водителей к уборке снега
501011
Обсудить 0
СахалинПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Прохожая во время снегопада
В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
Все было вопреки. Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Вертолет Ми-28
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Вид на Севастополь
В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати
Капельницы
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ
Б-260 Чита после ремонта в Дальзаводе
В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
Украинские военные
ЛНР заявила о перестрелке между националистами и силовиками в Донбассе
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
Лента новостейМолния