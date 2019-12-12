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2019-12-12T13:57+0300
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка

06:37 12.12.2019 (обновлено: 13:57 12.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыступление аниматоров
Выступление аниматоров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выступление аниматоров
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, как выбрать аниматора для ребенка, сделав праздник волшебным и незабываемым, сообщается на сайте ведомства.
"Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор упомянул, что профессионал своего дела должен обладать знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.
Прежде чем заказывать услуги аниматора, ведомство рекомендует изучить этот рынок, спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы в интернете, посмотреть видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося агентства, а также ознакомиться с ценами и программами.
Также Роспотребнадзор советует заключать договор заранее - так будет больше шансов, что в нужное время сотрудники будут свободны.
"Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы", - добавляется в сообщении.
Надзорное ведомство напоминает, что если аниматор нарушит договор, нужно обращаться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.
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