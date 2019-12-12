Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, как выбрать аниматора для ребенка, сделав праздник волшебным и незабываемым, сообщается на сайте ведомства

"Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор упомянул, что профессионал своего дела должен обладать знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.

Прежде чем заказывать услуги аниматора, ведомство рекомендует изучить этот рынок, спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы в интернете, посмотреть видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося агентства, а также ознакомиться с ценами и программами.

Также Роспотребнадзор советует заключать договор заранее - так будет больше шансов, что в нужное время сотрудники будут свободны.

"Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы", - добавляется в сообщении.