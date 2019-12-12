В Крыму отметили важность подготовки списка Вышинского

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Подготовка списка Подготовка списка Вышинского позволит защитить и помочь крымчанам, подвергшимся политическому преследованию на Украине, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что займется подготовкой списков преследуемых на Украине крымчан, данные о которых президент РФ Владимир Путин попросил ему предоставить.

"Это важная инициатива, которая позволит защитить и помочь крымчанам, подвергшимся политическому преследованию на Украине. Таковых, по моей информации, достаточно много", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, существует также множество людей, которые заочно преследуются на Украине.