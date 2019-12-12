Эксперт: нет ясного пути по улучшению отношений России и США

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Российская и американская сторона по итогам визита главы МИД РФ Российская и американская сторона по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон выступили за улучшение отношений по широкому кругу вопросов, однако ясного пути к этой цели представлено не было, заявил РИА Новости директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Лавров посетил во вторник с визитом Вашингтон, где провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и президентом страны Дональдом Трампом.

Эксперт отметил, что встречи Лаврова с американскими лидерами "касались широкого круга вопросов и были субстантивными". Стороны выступили за улучшение отношений, однако, по его словам "они не предоставили ясной дорожной карты по продвижению к этой цели".

"Их заявления стали фактически обменом мнений по ряду вопросов без объяснения того, как они разрешат разногласия по многим из них", - пояснил Вайц. В частности, это касается сирийского вопроса, Украины, судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), санкций и вопроса о "вмешательстве" РФ в выборы в США.

"Лидеры обсудили несколько областей сотрудничества…, в числе которых борьба с терроризмом, Афганистан и Северная Корея. Несмотря на это, министр Лавров на своей пресс-конференции в российском посольстве сказал, что сотрудничество в борьбе с терроризмом заключается главным образом в возобновлении их регулярного межведомственного диалога. Что касается Северной Кореи, обе стороны подтвердили свою общую цель – избавление Корейского полуострова от ядерного оружия. Но Лавров подверг критике подход США, направленный на чрезмерное сосредоточение внимания на негативных санкциях…" - рассказал собеседник агентства.

В качестве позитивных моментов эксперт отметил нацеленность сторон на расширение экономических связей. "Стороны обсудили возможности для дальнейшего углубления экономических связей, которые уже растут, что удивительно на фоне экономических санкций США против России и некоторых судебных дел в российских судах против американских инвесторов. Они отметили, что скоро объявят о двусторонних инициативах в этой области", - добавил Вайц.