Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

В стартовой комплектации Active с 1,6-литровым мотором, пятиступенчатой механической КПП и кондиционером стоимость обновленного лифтбека составит 829 тысяч рублей. Автомобиль будет производиться на заводе в Калуге, у российских дилеров он появится в первом квартале 2020 года.