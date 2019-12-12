Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
В стартовой комплектации Active с 1,6-литровым мотором, пятиступенчатой механической КПП и кондиционером стоимость обновленного лифтбека составит 829 тысяч рублей. Автомобиль будет производиться на заводе в Калуге, у российских дилеров он появится в первом квартале 2020 года.
Новый Rapid получил фары стреловидной формы со встроенными полосками светодиодов, шестиугольную решетку радиатора, сзади у лифтбека сложносоставные зауженные L-образные фонари кристаллического дизайна.
Претерпел изменения и салон лифтбека: появились новые декоративные панели, центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, при этом ее экран диагональю 6,5 дюйма входит в стандартную комплектацию, а восьмидюймовый предлагается в качестве опции. Кроме того, автомобиль получил рулевое колесо нового дизайна с обогревом.
25 ноября, 13:47АвтоВАЗ запустил продажи обновленного семейства Lada Vesta