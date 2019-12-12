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Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
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РИА Новости

Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

06:05 12.12.2019 (обновлено: 13:32 12.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякЛоготип компании Skoda
Логотип компании Skoda
© РИА Новости / Николай Хижняк
Логотип компании Skoda. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
В стартовой комплектации Active с 1,6-литровым мотором, пятиступенчатой механической КПП и кондиционером стоимость обновленного лифтбека составит 829 тысяч рублей. Автомобиль будет производиться на заводе в Калуге, у российских дилеров он появится в первом квартале 2020 года.
Новый Rapid получил фары стреловидной формы со встроенными полосками светодиодов, шестиугольную решетку радиатора, сзади у лифтбека сложносоставные зауженные L-образные фонари кристаллического дизайна.
Претерпел изменения и салон лифтбека: появились новые декоративные панели, центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, при этом ее экран диагональю 6,5 дюйма входит в стандартную комплектацию, а восьмидюймовый предлагается в качестве опции. Кроме того, автомобиль получил рулевое колесо нового дизайна с обогревом.
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SkodaАвтоРоссия
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