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В Крыму призвали ЕС покончить с "безумием" антироссийских санкций
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РИА Новости

В Крыму призвали ЕС покончить с "безумием" антироссийских санкций

05:53 12.12.2019 (обновлено: 09:11 12.12.2019)
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© Фото : Александр АндреевКрым
Крым
© Фото : Александр Андреев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран Евросоюза отказаться от санкций против России.
Ранее высокопоставленный источник в структурах ЕС сообщил, что на саммите лидеров государств ЕС, который пройдет в четверг и пятницу, ожидается принятие политического решения о продлении ограничений.

"Лидерам стран ЕС пора прекратить затянувшуюся политическую игру в виде санкций в отношении России и остановить это безумие, связанное с антироссийской истерией. Пока еще не принято решение о продлении санкций, крымчане призывают лидеров ЕС одуматься, взяв на себя ответственность за экономическое благосостояние своих стран, и принять здравомыслящее решение, связанное с отменой санкций", — прокомментировал Шонус РИА Новости.

По его словам, экономическое развитие европейских стран напрямую зависит от уровня добрососедских отношений с Россией. "Если ЕС примет решение о продлении санкций, это будет, прежде всего, во вред им", — подчеркнул парламентарий.
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Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России
В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Россия — самодостаточная страна, которая не нуждается ни в чьих подачках.

"Если они решили политику санкций продолжать, зная, что она не работает, то это их проблемы. Россия адаптировалась к этим ограничениям. Конечно, они приносят нам определенный ущерб, но, с другой стороны, они позволили активизировать экономику. Санкции показали свою несостоятельность как инструмент давления на Россию", — напомнил собеседник агентства.

По его словам, в случае продления санкций к ним нужно относиться как к неприятной погоде.
"Санкции — это последствия опасения перед растущей мощью России. Это, конечно, нечестная игра, которая приносит ущерб всем сторонам. Последователи ограничительных мер действуют по принципу: отморожу себе уши назло маме", — подчеркнул Иоффе.
Отношения с Брюсселем ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
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