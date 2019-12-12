В Крыму призвали ЕС покончить с "безумием" антироссийских санкций

"Лидерам стран ЕС пора прекратить затянувшуюся политическую игру в виде санкций в отношении России и остановить это безумие, связанное с антироссийской истерией. Пока еще не принято решение о продлении санкций, крымчане призывают лидеров ЕС одуматься, взяв на себя ответственность за экономическое благосостояние своих стран, и принять здравомыслящее решение, связанное с отменой санкций", — прокомментировал Шонус РИА Новости.
"Если они решили политику санкций продолжать, зная, что она не работает, то это их проблемы. Россия адаптировалась к этим ограничениям. Конечно, они приносят нам определенный ущерб, но, с другой стороны, они позволили активизировать экономику. Санкции показали свою несостоятельность как инструмент давления на Россию", — напомнил собеседник агентства.