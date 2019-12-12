В Крыму призвали ЕС покончить с "безумием" антироссийских санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран Евросоюза отказаться от санкций против России

Ранее высокопоставленный источник в структурах ЕС сообщил, что на саммите лидеров государств ЕС, который пройдет в четверг и пятницу, ожидается принятие политического решения о продлении ограничений.

"Лидерам стран ЕС пора прекратить затянувшуюся политическую игру в виде санкций в отношении России и остановить это безумие, связанное с антироссийской истерией. Пока еще не принято решение о продлении санкций, крымчане призывают лидеров ЕС одуматься, взяв на себя ответственность за экономическое благосостояние своих стран, и принять здравомыслящее решение, связанное с отменой санкций", — прокомментировал Шонус РИА Новости.

По его словам, экономическое развитие европейских стран напрямую зависит от уровня добрососедских отношений с Россией. "Если ЕС примет решение о продлении санкций, это будет, прежде всего, во вред им", — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Россия — самодостаточная страна, которая не нуждается ни в чьих подачках.

"Если они решили политику санкций продолжать, зная, что она не работает, то это их проблемы. Россия адаптировалась к этим ограничениям. Конечно, они приносят нам определенный ущерб, но, с другой стороны, они позволили активизировать экономику. Санкции показали свою несостоятельность как инструмент давления на Россию", — напомнил собеседник агентства.

По его словам, в случае продления санкций к ним нужно относиться как к неприятной погоде.

"Санкции — это последствия опасения перед растущей мощью России. Это, конечно, нечестная игра, которая приносит ущерб всем сторонам. Последователи ограничительных мер действуют по принципу: отморожу себе уши назло маме", — подчеркнул Иоффе.