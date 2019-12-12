The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. В их составе 114 кораблей, а ядро составляют эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 подлодок, остается одним из лучших в мире, полагает The National Interest.