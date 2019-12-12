The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, у США больше кораблей, чем у какой-либо другой страны. "Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе", — пишет он. Американский флот, напоминает издание, располагает десятью авианосцами, девятью десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками.
На второй строчке расположился ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает The National Interest. Сейчас у Китая один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.
Третье место в списке занимает российский ВМФ. Как пишет автор, несмотря на то что Россия — традиционно сухопутная держава, она унаследовала большую часть советского флота. При этом постепенно в строй вводятся новые корабли и проходит модернизация старых. В составе российского флота сейчас 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.
На четвертом месте оказался Королевский военно-морской флот Великобритании. Как и большая часть британских Вооруженных сил, в последние годы он сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание. Сейчас ВМС Великобритании располагают тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.
Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. В их составе 114 кораблей, а ядро составляют эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 подлодок, остается одним из лучших в мире, полагает The National Interest.
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