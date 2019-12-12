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В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику
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РИА Новости

В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику

05:21 12.12.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Патрульный катер доставил в среду вечером на базу ВМС Перу в Паите полупогружное судно с двумя тоннами кокаина, задержанное в субботу в 180 милях от берега с четырьмя членами экипажа.

"Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования", - сообщил прокурор Хорхе Чавес Кортина, слова которого приводит издание Comercio.

По словам Чавеса, подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора, что говорит о слабой бдительности властей соседней страны.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
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