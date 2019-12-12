В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику

"Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования", - сообщил прокурор Хорхе Чавес Кортина, слова которого приводит издание Comercio .

По словам Чавеса, подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора, что говорит о слабой бдительности властей соседней страны.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.