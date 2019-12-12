Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T09:51+0300
https://ria.ru/20191212/1562296677.html
Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/00/1562300018_246:0:2694:1377_1036x0_80_0_0_de462644ceec1eef5c7315bbabff6f24.jpg
РИА Новости

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

05:11 12.12.2019 (обновлено: 09:51 12.12.2019)
45282
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей, о котором в ему в ходе встречи доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Что-то многовато", - заявил глава государства.
Кудрин отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.
Вице-премьер Константин Чуйченко ранее признавал, что правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты — он составил 71 процент от годового плана. Однако, по мнению Чуйченко, в этом есть и "позитивный момент": быстрое освоение денег могло привести к их разворовыванию.
Минфин ранее опубликовал информацию об исполнении бюджета в январе—сентябре 2019 года. За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9 процента (12,05 триллиона рублей) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
29 сентября, 14:34
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей

Извлечь уроки

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с расходованием средств на нацпроекты в России складывается не всегда правильно, из нее нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать их стабильно и в определенных пропорциях.
"Потому что тратить - это дело хорошее, но тратить надо с умом", - отметил премьер-министр.
"Нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно", - добавил Медведев.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
4 октября, 14:04
Матвиенко заявила о недопустимо низком темпе освоения средств нацпроектов

Федеральный бюджет-2020

Третьего декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 триллиона рублей, а общие расходы — около 19,5 триллиона рублей.
Профицит бюджета оценивается в 876 миллиардов рублей.
Заседание Совета Федерации РФ. 25 сентября 2019
27 сентября, 17:20
Матвиенко рассказала о проблемах подключения бизнеса к нацпроектам
141554580
Обсудить 29
Антон СилуановАлексей КудринМинистерство финансов РФКонстантин ЧуйченкоВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Затопленцам даже по 10 тысяч боялись переплатить.
12 декабря, 07:00
П Пётр Старовой
7910230
Столько шкур содрали с народа, что потратить не могут, а врачи бастуют, ремонты в больницах не делаются, очередь на УЗИ две недели, а где то их просто нет. Экономика не растет, а правительство разгонять надо, кроме покупки элитных авто для служебного пользования они куда можно направить бюджет не знают.
12 декабря, 08:07
ВИВасилий И
5000212
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Вертолет Ми-28
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Проверка Роспотребнадзора
СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Парк Галицкого у стадиона Краснодар
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
Лента новостейМолния