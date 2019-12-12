Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019

"Что-то многовато", - заявил глава государства.

Кудрин отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.

Вице-премьер Константин Чуйченко ранее признавал, что правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты — он составил 71 процент от годового плана. Однако, по мнению Чуйченко, в этом есть и "позитивный момент": быстрое освоение денег могло привести к их разворовыванию.

Минфин ранее опубликовал информацию об исполнении бюджета в январе—сентябре 2019 года. За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9 процента (12,05 триллиона рублей) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года.

Извлечь уроки

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с расходованием средств на нацпроекты в России складывается не всегда правильно, из нее нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать их стабильно и в определенных пропорциях.

"Потому что тратить - это дело хорошее, но тратить надо с умом", - отметил премьер-министр.

"Нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно", - добавил Медведев.

Федеральный бюджет-2020

Третьего декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 триллиона рублей, а общие расходы — около 19,5 триллиона рублей.