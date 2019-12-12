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2019-12-12T04:53+0300
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В Кнессете одобрили проект о роспуске парламента и новых выборах
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РИА Новости

В Кнессете одобрили проект о роспуске парламента и новых выборах

04:53 12.12.2019
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© Фото : YoninahКнессет
Кнессет
© Фото : Yoninah
Кнессет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов одобрен во II и III чтениях, выборы пройдут 2 марта 2020 года, сообщает официальный телеканал Кнессета.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отсутствовавший во время голосования в первом чтении, принял участие в голосовании во втором и третьем чтениях. Ранее в среду израильские СМИ писали, что на голосовании присутствует недостаточное количество представителей партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр. В связи с этим в оппозиционном блоке "Кахоль-Лаван" заявили, что в таком случае и их депутаты не будут голосовать, что приведёт к назначению выборов на праздничную дату 10 марта.
Согласно израильскому закону, выборы в стране проводятся во вторник. Однако, на вторники марта 2020 года выпадают праздничные или памятные даты, например 10 марта в этом году пройдет праздник Пурим, 17 марта - день смерти рабби Элимелеха из Лиженска, в этот день хасиды посещают его могилу.
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Против проведения выборов во вторник 25 февраля высказался Центризбирком, заявив, что это слишком короткий срок для подготовки к выборам.
Таким образом, было предложено провести выборы в понедельник 2 марта, для чего необходимо принять законодательный акт.
Кнессет  22 созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев.
После выборов в  кнессет  22 созыва мандат на формирование кабинета министров из рук президента Реувена Ривлина последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.
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Новости - Религия и мировоззрениеКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраиль
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