В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России kp.ru глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев. Президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске, об этом рассказал в интервьюглава МЧС генерал-полковник

По словам министра, взрыв газа в доме в Магнитогорске - самое страшное его воспоминание за те полтора года, что он возглавляет МЧС. Тогда надежды на спасение людей было мало. Как рассказал Зиничев, незадолго до того, как спасатели нашли Ваню, он доложил Путину, что в городе мороз -30 градусов и, скорее всего, шансов живых найти нет.

"Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: "А живые все-таки есть". Я ему ответил: чудо!" - сказал министр.

Глава МЧС добавил, что все ведомство следит за судьбой Вани, его навещают сотрудники МЧС и те, кто участвовал в его спасении.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым десятимесячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.