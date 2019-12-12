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2019-12-12T07:55+0300
https://ria.ru/20191212/1562296561.html
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
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РИА Новости

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

04:44 12.12.2019 (обновлено: 07:55 12.12.2019)
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© Фото : МЧС России по Челябинской областиЭвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
© Фото : МЧС России по Челябинской области
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске, об этом рассказал в интервью kp.ru глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев.
По словам министра, взрыв газа в доме в Магнитогорске - самое страшное его воспоминание за те полтора года, что он возглавляет МЧС. Тогда надежды на спасение людей было мало. Как рассказал Зиничев, незадолго до того, как спасатели нашли Ваню, он доложил Путину, что в городе мороз -30 градусов и, скорее всего, шансов живых найти нет.
"Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: "А живые все-таки есть". Я ему ответил: чудо!" - сказал министр.
Глава МЧС добавил, что все ведомство следит за судьбой Вани, его навещают сотрудники МЧС и те, кто участвовал в его спасении.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым десятимесячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
В апреле врачи сообщили, что состояние мальчика удовлетворительное, хотя у него и есть проблемы с ножкой. Мама ребенка Ольга Фокина рассказала, что Ваня развивается как обычный ребенок, он подвижен и общителен.
Его стойкости духа можно позавидовать. История спасения младенца в Магнитогорске
8 января, 16:53Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
"Его стойкости духа можно позавидовать". История спасения Вани Фокина Начальник управления МЧС Петр Гриценко, спасший 10-месячного Ивана Фокина из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, поделился деталями спасения малыша. Он отметил, что "самые сильные и смелые мужчины могут позавидовать стойкости Вани" и пообещал навестить мальчика в больнице вместе с другими спасателями.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеЕвгений ЗиничевМЧС РФВладимир ПутинМагнитогорскОбщество
Популярные комментарии
Ваня Фокин должен быть запечатлен поцелуем в живот.
12 декабря, 06:21
ЩРЩирий Рассеянинъ
141112453
Странно как это гражданин Пyтин умудрился его не спасти прискакав на медведе.
12 декабря, 08:00
ЛКЛысый Кучерявый
14600441
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