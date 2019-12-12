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Экс-премьера Перу арестуют на время следствия по делу Odebrecht
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РИА Новости

Экс-премьера Перу арестуют на время следствия по делу Odebrecht

04:26 12.12.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд Перу назначил бывшему премьер-министру страны Сесару Вильянуэве 18 месяцев предварительного заключения на время расследования прокуратурой обвинений в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht ("Одебрехт").
"Судья Хорхе Чавес Тамарис назначил 18 месяцев предварительного тюремного заключения экс-премьеру Сесару Вильянуэве и Марко Диасу. Решение предусматривает выпуск Национальной полицией национального и международного ордера на арест", - говорится в сообщении суда в Twitter.
Вильянуэву и экс-губернатора Сан-Мартина Диаса обвиняют в преступном сговоре и злоупотреблении полномочиями при выборе подрядчика строительства шоссе Сан-Хосе-де-Сиса. По мнению судьи, существует опасность побега обвиняемых и создания препятствий следствию.
Экс-премьер, по заявлению его адвоката для Canal N, в связи с "серьезным заболеванием сердца" находится на лечении в частной клинике, откуда он должен в ближайшее время быть переведен в тюрьму. Защита политика отвергает обвинения и планирует оспорить решение суда о предварительном аресте.
Среди других политиков Перу, обвиняемых в коррупционных связях с Odebrecht - дочь экс-президента и кандидат в президенты страны Кейко Фухимори, в ноябре освобожденная судом из-под аналогичного предварительного тюремного заключения.
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