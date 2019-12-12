Экс-премьера Перу арестуют на время следствия по делу Odebrecht

"Судья Хорхе Чавес Тамарис назначил 18 месяцев предварительного тюремного заключения экс-премьеру Сесару Вильянуэве и Марко Диасу. Решение предусматривает выпуск Национальной полицией национального и международного ордера на арест", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Вильянуэву и экс-губернатора Сан-Мартина Диаса обвиняют в преступном сговоре и злоупотреблении полномочиями при выборе подрядчика строительства шоссе Сан-Хосе-де-Сиса. По мнению судьи, существует опасность побега обвиняемых и создания препятствий следствию.

Экс-премьер, по заявлению его адвоката для Canal N, в связи с "серьезным заболеванием сердца" находится на лечении в частной клинике, откуда он должен в ближайшее время быть переведен в тюрьму. Защита политика отвергает обвинения и планирует оспорить решение суда о предварительном аресте.