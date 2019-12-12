В Приморском океанариуме поселились ходячие рыбы с "удочками"

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Ходячие рыбы "с удочками" пяти видов впервые появились в Ходячие рыбы "с удочками" пяти видов впервые появились в Приморском океанариуме , сообщает учреждение.

Легендарные бородавчатые рыбы-клоуны из рода Antennarius впервые появились в Приморье. У них есть одна особенность - они редко плавают, чаще неспешно ходят по дну на видоизмененных грудных плавниках, а большую часть жизни проводят вовсе неподвижно, уперев плавники-лапки в створки ракушек или камни. Они обитают в теплых тропических и субтропических водах и живут на дне, на глубинах до 300 метров.

"Рыбы-жабы - рыбаки среди рыб: засадные хищники, использующие приманки-удочки для привлечения добычи, Удочка - это преобразованный первый луч спинного плавника, который имеет кожистый вырост, хищники помахивают им, имитируя движения червяка, более мелкая рыбка принимает приманку за корм, подплывает и становится жертвой рыбы-жабы", - приводятся в сообщении слова начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова.

Обитатели тропиков, более известные как рыба-жаба, рыба лягушка и даже рыба-черт, обладают невероятно разнообразной и яркой окраской, которая зависит от биотопа обитания вида. Некоторые антеннариусы имитируют камни, другие маскируются в водорослях.

Пять видов бородавчатых рыб-клоунов, поселившихся в Приморском океанариуме, имеют оттенки от черного до серо-буро-малинового.