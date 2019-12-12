Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились

Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Беспорядки в центре Беспорядки в центре Бейрута прекратились. Силы безопасности полностью контролируют ситуацию, сообщил РИА Новости участник мирной демонстрации на площади павших в центре столицы.

Ранее силы полиции предпринимали все усилия, чтобы предотвратить попытки сторонников шиитских партий прорваться на центральные площади Бейрута, где находятся палатки мирных демонстрантов. Группы агрессивно настроенных людей забросали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.

"Уже все спокойно. Полиция все контролирует", - сказал собеседник агентства.

По данным ливанских СМИ, полиции удалось разогнать сторонников шиитских партий. Однако в результате беспорядков были повреждены припаркованные машины. Среди демонстрантов и стражей порядка есть пострадавшие. Усиленные подразделения сил внутренних войск продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.

Сторонники шиитских партий не первый раз нападают на мирных демонстрантов в центре Бейрута и в других городах. В предыдущие разы десятки шиитов с палками громили и поджигали палаточные городки активистов и избивали участников мирных акций.