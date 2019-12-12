Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились

БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Беспорядки в центре Бейрута прекратились. Силы безопасности полностью контролируют ситуацию, сообщил РИА Новости участник мирной демонстрации на площади павших в центре столицы.
Ранее силы полиции предпринимали все усилия, чтобы предотвратить попытки сторонников шиитских партий прорваться на центральные площади Бейрута, где находятся палатки мирных демонстрантов. Группы агрессивно настроенных людей забросали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.
"Уже все спокойно. Полиция все контролирует", - сказал собеседник агентства.
По данным ливанских СМИ, полиции удалось разогнать сторонников шиитских партий. Однако в результате беспорядков были повреждены припаркованные машины. Среди демонстрантов и стражей порядка есть пострадавшие. Усиленные подразделения сил внутренних войск продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.
Сторонники шиитских партий не первый раз нападают на мирных демонстрантов в центре Бейрута и в других городах. В предыдущие разы десятки шиитов с палками громили и поджигали палаточные городки активистов и избивали участников мирных акций.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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